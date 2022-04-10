國民黨台北市議員羅智強欲參選桃園市長，引爆藍營紛爭，而藍綠在年底大選中，會推派誰出馬競選桃園市長，也成為大家關注的焦點。根據一份網路民調顯示，有6成網友認為羅智強最適合代表國民黨參選；民進黨眾多人選中，支持衛福部長陳時中的網友最多，但也有3成網友沒有特別支持哪位綠營候選人。同時，網友們藍綠陣營在桃園選戰的看好度則呈現五五波，民進黨略高於國民黨一點。

入口網站《YAHOO》以「你認為誰適合代表國民黨參選桃園市長？」為題，進行網路投票，投票時間為4月7日至11日，截至10日下午6點，已有1萬5千多名網友參與投票，結果顯示，支持呂玉玲的網友有3%，萬美玲5.2% ，魯明哲10.4%，羅智強66.1%，其他3.8%，另外有11.5%網友沒表示明確意見。

在民進黨可能人選的部分，有11.9%網友支持新竹市長林智堅，支持陳時中的則有16.4%，彭紹瑾3.9%，黃適卓2.4%，立委鄭運鵬15.4%，前立委鄭寶清7.2%，其他5.5%，有37.3%網友沒表示明確意見。

至於在桃園市長選戰中，目前哪個政黨比較有優勢部分，認為是民眾黨的網友有3.7%，認為是民進黨的有39%，時代力量1.1%，國民黨35.3%，其他2.2%，另外有18.7%網友沒表示明確意見。

此外，關於桃園選戰，有國民黨黨務高層9日向港媒《中評社》透露，接下來的處理方式，雖沒有正式初選的模式，但仍會進行供內部參考民調，將桃園三位藍委魯明哲、萬美玲、呂玉玲，再加上羅智強一起做民調，而最終一波的民調將落在五月中旬左右。