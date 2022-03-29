1名女子日前行駛在國道遭後車拍下檢舉，理由是「未有轉彎、變換車道行為使用方向燈」她曝光當時照片，其她網友發現原PO早在變換車道「前30秒」就打燈，痛批「打燈打30秒不動作，後面的車怎麼反應」、「30秒真的太扯，路口前30公尺打方向燈還差不多」。

該名網友在臉書「爆料公社」貼出1張收到的罰單照，她日前遭後方車輛拍照檢舉，由國道警察局開出罰單，理由是「汽車駕駛人不依規定使用燈光者（未有轉彎、變換車道行為使用方向燈）」，原PO則在文章中解釋她是因為「提早30秒打燈」想告知後方車輛方向，質疑該罰單不太合理。

女子行駛在國道遭檢舉，理由是「未有轉彎、變換車道行為使用方向燈」，網友發現她早在變換車道「前30秒」就打燈，痛批「打燈打30秒不動作，後面的車怎麼反應」。（翻攝自臉書「爆料公社」）

有其她網友回覆「你這不是早打了吧！你是提前早打很多」，因為原PO的照片中，第一次被拍到的時間是21分53秒，當時原PO就已打燈，而下1張照片是在22分25秒，整整間隔了32秒，原PO才真的變換成左方車道，「所以你在國道打了30秒方向燈，又不變換車道？」

其她網友也說「方向燈是讓其他車輛知道你要動作了，不是一直打燈不動作，後面的車該怎麼反應？超也不是，不超也不是」、「30秒真的太扯，路口前30公尺打方向燈還差不多，要轉彎提前做準備很難嗎？」、「提早30秒？你前面的車打了方向燈，如果提早30秒，你會不會在心裡罵？要轉不轉的，後方車會很不爽正常」。