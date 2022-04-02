太魯閣號事故1周年 台東站調派車頭鳴笛30秒追思 10:192022/04/02 中時 蔡旻妤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 太魯閣號事故1周年，台鐵台東站調派車頭鳴笛30秒追思。（蔡旻妤攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 太魯閣號事故1周年，台鐵台東站調派車頭鳴笛30秒追思。（蔡旻妤攝） 太魯閣出軌事故釀49死、200餘人傷，今天滿1周年。台鐵局表示，為悼念「0402台鐵第408列車事故」司機員及罹難旅客，全線2日上午9時28分45秒起，各級列車鳴笛30秒追思。 此外，由於台東站當下並無對號列車進站，因此站長特別調派1台車頭至第2月台鳴笛致意。 國一南下大貨車火燒車 車頭全毀、無人傷亡受困 古都半馬復賽鳴笛 1.6萬選手熱血開跑 #鳴笛 #1周年 #調派 #車頭 #30秒 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 西濱貨車硬撞拖板車 貨車慘遭斷頭狠被拖行數十公尺 12:252022/03/31 社會 悼念太魯閣號罹難者 台鐵上午鳴笛30秒追思 09:382022/04/02 生活 南投企業贈百萬心電量測儀 林明溱30秒實測認證「好心人」 12:082022/03/22 寶島 睽違2年 古都馬1.6萬人熱血開跑 04:102022/03/07 地方新聞 國道1北上24K火燒車 貨櫃車頭陷入火海一度回堵2公里 13:512022/03/10 社會 國道二號3車連撞 轎車橫躺路中 車頭嚴重扭曲變形 16:272022/03/11 社會 提早打方向燈30秒收罰單討拍 國道警：違規屬實 15:002022/03/30 社會 基隆客運失控撞斷燈桿車頭也爛了 駕駛發高燒送醫 17:412022/03/27 社會 詭異BMW「越開越歪」衝對向撞毀車頭 輪胎噴飛駕駛傷 22:002022/03/04 社會 國三南下車禍事故 大貨車撞護欄「車頭凹陷扭曲」 1人受困 17:192022/03/01 社會 啪！威爾史密斯「呼巴掌」梗圖瘋傳 他曝30秒細節笑翻：拿影帝不意外 05:152022/03/29 娛樂 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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