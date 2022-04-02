太魯閣號事故1周年，台鐵台東站調派車頭鳴笛30秒追思。（蔡旻妤攝）

太魯閣出軌事故釀49死、200餘人傷，今天滿1周年。台鐵局表示，為悼念「0402台鐵第408列車事故」司機員及罹難旅客，全線2日上午9時28分45秒起，各級列車鳴笛30秒追思。

此外，由於台東站當下並無對號列車進站，因此站長特別調派1台車頭至第2月台鳴笛致意。