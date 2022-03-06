台南市長黃偉哲等貴賓為古都國際半程馬拉松嗚笛起跑。（洪榮志攝）

今年的台南古都國際半程馬拉松共有1萬6000人參賽。（洪榮志攝）

台南市長黃偉哲與貴賓及選手們手持向日葵象徵支持烏克蘭。。（洪榮志攝）

今年南台灣第一場獲得IAAF（世界田徑總會）及AIMS（國際馬拉松暨長跑協會）國際認證的城市半程馬拉松-台南古都國際半程馬拉松，6日清晨5點30分天色仍然昏暗時，從台南市永華市政中心熱血開跑，共有1萬6000人參賽。市長黃偉哲除鳴笛為參賽選手加油外，也歡迎全台各地的跑友齊聚台南，共同享美食、賞古蹟、健康路跑、愛運動，感受古都的熱情。

去年因疫情喊卡的古都馬，今年復賽後，分為半程馬拉松組（21.0975km）、路跑組（10km）及健康休閒組（5km）等3個組別競賽。大批選手摸黑在起跑點附近熱身，有選手甚至全家總動員，讓現場氛圍顯得格外健康。

值得一提的是，市府為呼應並聲援烏克蘭為自由民主奮鬥的精神，還特別在起跑區設置象徵烏克蘭國旗的藍黃色投影意象，並製作烏克蘭國旗貼紙分送給入場的跑友，自行黏貼在號碼布或衣服上，代表對烏國的支持。

此外，主動單位也將起跑改為「鳴笛」不「鳴槍」，以象徵和平；鳴笛台更以烏克蘭國花向日葵做裝飾，象徵「反戰、團結和希望」。黃偉哲及與會貴賓也手持向日葵、戴上貼有烏克蘭國旗的口罩鳴笛起跑，希望跑者也與烏克蘭人民一樣，為追求人類的自由民主而奮力向前。

市府教育局鄭新輝表示，此次賽會創下國內各大馬拉松之先例，推出純電的前導車，除可減少空氣汙染，也讓跑友跑得更健康。至於往年頗受跑友歡迎的賽道美食，今年則在17.5km公里處，設有超過30道的美食補給大道，提供府城滷味、烤香腸、烤全雞、蜂蜜豬腳、安平蝦餅、仙草冰等特色美食。會場還設置科技體適能及體適能闖關等親子體驗活動區。

市府體育處強調，為落實防疫工作，賽事會場採封閉式管制出入口，所有進入會場人員皆須戴口罩，並完成酒精消毒、實聯制、繳交健康聲明書、量測體溫及確認核章後才可入場。起跑時，也加大選手起跑間距、取消起跑前團體暖身，改由選手自行暖身；選手起跑後於維持安全社交距離時可脫下口罩，但進入終點後仍需戴上口罩。