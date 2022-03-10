得知有雙倍獎金，永慶高中角力隊士氣大增，紛喊「我們準備好了！」。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

得知有雙倍獎金，永慶高中角力隊士氣大增，紛喊「我們準備好了！」。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

民國111年全民運動會10月8日至13日在嘉義縣盛大展開，現縣內各項賽事選手積極備戰，角力更被視為重點奪牌項目，為鼓勵縣內好手爭取佳績，又是主辦縣市，縣長翁章梁表示，若縣內選手在今年全民運奪金，獎金翻倍變20萬，期待選手們為嘉爭光，得知有雙倍獎金，永慶高中角力隊士氣大增，紛喊「我們準備好了！」。

嘉義縣角力被視為重點奪牌項目，去年全運會嘉義縣在角力項目拿到1金1銀4銅，全中運亦拿下3金6銀5銅，表現十分亮眼，4月2日角力代表隊將在 太保國中進行選拔，各校積極備戰中，希望能爭取代表隊名額，以地主隊之姿為嘉義縣多拿幾面金牌。

永慶高中角力教練莊富翔年僅36歲，擔任教練至今已14年，小四就加入角力隊的他，在求學各階段從未停止練習，透露休假最長就是過年放5天，所以深刻理解選手們的辛苦，現換位成為教練角色，最大的差異是成就感來源，不再是自己得獎，而是看到指導的孩子贏得比賽，替孩子感到喜悅與驕傲。

莊富翔坦言，多數練角力的孩子家中經濟狀況都不富裕，曾有學生因無法支付註冊費，不得不中斷練習，他只能從旁協助找尋資源，為學生籌措學費，支持孩子練下去，盼藉角力培養學生興趣、學習一技之長。得知今年金牌獎金翻倍，「我們都準備好了！」莊富翔自信的說，面對嘉義縣主辦111全民運動會沙灘角力項目，選手們都很認真練習，盡全力備賽，相信會得到出色的成績。

全民運動會每2年舉辦一次，目的在推廣全民運動，強調全民參與，競賽種類皆以非亞運、奧運項目為主，縣府教育處表示，此次競賽項目包含第一類世界運動會比賽種類及第二類傳統體育與創意球類共計31項，和上屆相比，本屆增加五人制足球、定向越野及地面高爾夫，是有史以來辦理最多種類的一屆，各項籌備工作正緊鑼密鼓進行中。