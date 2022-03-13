新北市政府將新店區直潭市民活動中心活化轉型為全台第一個公辦民營室內滑板場，新北市長侯友宜13日出席啟用儀式。（葉書宏攝）

新北市政府將新店區直潭市民活動中心活化轉型為全台第一個公辦民營室內滑板場，新北市長侯友宜13日出席啟用儀式。（葉書宏攝）

新北市政府將新店區直潭市民活動中心活化轉型為全台第一個公辦民營室內滑板場，新北市長侯友宜13日出席啟用儀式。（葉書宏攝）

新北市政府將新店區直潭市民活動中心活化轉型為全台第一個公辦民營室內滑板場，新北市長侯友宜13日出席啟用儀式。（葉書宏攝）

新北市政府將新店區直潭市民活動中心活化轉型為全台第一個公辦民營室內滑板場，新北市長侯友宜13日出席啟用儀式。（葉書宏攝）

新北市政府將新店區直潭市民活動中心活化轉型為全台第一個公辦民營室內滑板場，新北市長侯友宜今（13日）出席啟用儀式，滑板國手廖紜翊、廖奕橙親自體驗示範，侯除了替年輕選手加油勉勵，同時也盼一起推動台灣滑板運動躍上國際舞台。

侯友宜表示，有別其他綜合型極限運動館，全台首創第一個專屬滑板運動的室內練習場，克服氣候因素與共用設備困境，提供滑板選手優質的訓練場地，也活化原本新店區直潭市民活動中心，是推動國內滑板運動重要的里程碑，有助滑板運動選手訓練及運動風氣推廣。

體育處說明，滑板項目在2020年東京奧運首次登場，由年輕的日本選手奪冠，顯示亞洲人的身型在滑板運動上更具優勢，滑板運動也納入2024年巴黎奧運項目，讓國內的教練及選手們為之振奮，從挑戰2022亞洲錦標賽開始，滑板選手逐步邁走向國際賽，目標邁向運動最高殿堂奧運。

16歲的新北市選手廖紜翊，目前就讀復興商工，是蟬連3年全國街式滑板女子組冠軍，並取得2022年代表國家參加亞洲錦標賽的國手資格，弟弟廖奕橙，目前就讀達觀國小6年級，也在國手選拔獲第三名的佳績，姐弟皆為設籍新店區的選手，將以此作為長期訓練的培訓基地，可望為國爭光。

體育處表示，新北市的滑板運動有許多年輕的生力軍，汐止國中的滑板選手廖棋榮、樹林國小林芝、汐止金龍國小楊立綸、三峽安溪國中李柏源、新北高工劉澤廣、丹鳳國中蘇煥睿及新北市選手張立群，皆在國內大小賽事中獲取佳績，將持續投入在滑板運動發展。

體育處表示，為推廣滑板運動將持續增設場地，正在研議新闢鶯歌區公四及公八公園，可納入滑板運動設施；樹林體育園區內的滑板運動場也正在進行修繕工程，以提供市民更多優質的運動場地，希望奠定滑板運動發展基礎，帶動民運動風氣，同時提升競技實力。