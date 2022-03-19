新北市三峽區北大國小側門周邊擬設置公車調度場，家長擔憂學童安全會受影響；交通局表示，已要求業者辦理說明會討論，將主動要求、研議有無配套，積極處理。（民眾提供）

新北市三峽區國成街近期截彎取直，變身為北大國小的通學道，未料台北客運卻計畫在學校側門兩處設置調度場，引發家長反彈，擔憂公車進出將影響學童安全，且長期會衍生出空汙和噪音問題。家長今也趁著新北市長侯友宜到臺北大學參與活動時，遞交陳情書，盼市府處理。交通局表示，已要求業者辦理說明會討論，將主動要求、研議有無配套，積極處理。

陳情家長表示，台北客運選定國成街兩側空地，擬申請停車暨調度場使用，該案仍在申請階段卻已經在空地鋪設場地，而國成街原本路幅就不寬，含水溝蓋僅有短短8米，上下學時間學童、接送家長人數又多，若屆時調度場過關，公車進出頻繁，恐會影響學童安全。

家長透露，業者曾坦言，若調度場完成後，將會在空地停放68輛公車，每日進出400車次，人車爭道、視線死角的風險難避，且調度場出入口不符不得設置在交叉路口10公尺內的規定，又座落在人口稠密區，呼籲市府駁回該申請案。

侯友宜接獲陳情後，也承諾會責成處理。交通局表示，台北客運現有場站約有10條路線，因地主不願繼租，故須另找場地使用，目前該案的場地正在申請階段，已初步了解社區居民擔心公車行駛國成街對通學的小朋友有危險問題。

交通局指出，現已要求公車業者整合當地居民的時間辦理說明會討論，針對民眾質疑的安全問題，市府將會主動要求台北客運，審慎研議有無配套措施，並會主動與相關單位協商更安全妥適的方案。