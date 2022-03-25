立法院25日三讀通過18歲公民權修憲案，以109票全數通過，若後續公民複決也過關，未來年滿18歲就能依法享有選舉、罷免、創制、複決以及公民投票權利。接下來將交由公民複決，有效票必須超過965萬門檻才會通過。

立院通過修憲案後，各界也出現不同看法。全國家長聯盟理事長彭淑燕指出，年輕人接受的資訊更豐富廣泛，現代確實無法和過去相提並論，當然修憲案通過家長是樂見的態度，不過同時也會擔心，「今天18歲修憲案通過了，那之後會不會下修到16歲呢？」

彭淑燕認為，重點並非在於20歲或是18歲這個數字，而是公民權下修到18歲，那學校的教材是否也有跟上，年輕人經過資訊轟炸後思想進步了，學校的教育配套也要進步才有用，18歲仍處於學生的年紀，無論未來公民複決有沒有通過，高中、大學都要增加公民教育的配套措施，不只課堂上宣導而已，要讓年輕人深入了解步入社會將會面臨什麼狀況，包括法律方面的責任、身為公民的權利等等。

秘書長彭政銘也提到，如果未來正式修憲公民權下降到18歲，學校方面要更「接地氣」，加強民主教育的課程與宣導，讓高中生了解到自己即將18歲，未來成年能享有哪些權利，尤其是邏輯、民主概念這部分的認知。