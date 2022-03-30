澎湃新聞報導，美國蘋果公司30日宣布啟動一項投資5000萬美元的供應商員工發展基金，為供應商員工帶來更多學習和發展技能的機會。蘋果大中華區董事總經理葛越受訪時表示，新基金目的進一步擴大對供應鏈員工的支持，希望在技能上得到提升把握未來機會，「中國也是我們的工作重點，我們是見證、參與推動中國製造向高端發展。」

葛越表示，中國製造業越來越智慧，員工技能也需要提升，「我們之前也對供應鏈員工進行了一系列培訓，編程、控制機器人、自動化這些專案，這次是進一步對他們賦能，也順應了中國製造的需求。」

新的教育計畫將面向全球供應商員工提供培訓與課程，初期將率先在供美國、中國、印度和越南啟動。2023年底前，蘋果預計將有超過10萬名供應商員工參與新的學習機會，包括領導力培訓、技術認證，以及編程、機器人、先進製造基礎（包括綠色製造）方面的課程。

蘋果公司自身並不大量生產產品，其產品主要由供應鏈企業來幫助生產。幫助培訓、提升供應鏈員工是蘋果賦能供應商的方式之一。

據瞭解，蘋果從2008年起提供面對面及線上教育、技能培訓及強化課程，為供應鏈員工提供掌握新技術及領導技能的機會。

隨著供應商員工發展基金的啟動，蘋果將大幅加強對這些教育項目的投入，為其供應商員工及周邊社區帶來新的教育資源，以發展現在與未來的工作所必需的技能。蘋果稱，這些新的計畫建立在公司長期以來的承諾上，即對供應鏈員工進行投資，以在全球範圍內推行製造業的最佳實踐。迄今為止，蘋果的供應商員工教育計畫惠及人數已超過500萬。

作為新的供應商員工發展基金的一部分，蘋果還將宣布與勞工權利專家、組織和聯合國下屬機構開展一系列新的合作，並深化現有合作，包括：與國際勞工組織開展新的合作，在電子產品供應鏈促進基本勞工權利；開展新的活動，在蘋果供應鏈推行行業領先的數位產品工人權利培訓計畫；深化與國際移民組織的合作，在蘋果供應鏈推廣蘋果在國際移民組織支持下開發的負責任招聘工具包。該工具包將很快面向全行業企業開源；開發交流平台，提升現有的獨立的工作者熱線的知曉度，以助於供應商員工分享回饋意見或表達對工作場所的擔憂。