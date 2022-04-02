澎湃新聞報導，華為投資控股有限公司2日提交給上海清算所公告顯示：經公司內部有權機構決議，擬向股東分配股利614億355萬9073.76元（人民幣，下同）。根據華為披露，公司透過工會實行員工持股計畫，員工持股計畫參與人數為13萬1507人（截 2021 年 12 月 31 日），參與人均為公司在職員工或退休保留人員。按此計算，華為持股員工平均分紅約46.7萬元／人。

華為是一家100％由員工持有的民營企業。股東為華為投資控股有限公司工會委員會和公司創始人任正非。截至 2021 年 12 月 31 日，任正非的總出資相當於公司總股本的比例約 0.84％。

4月1日，華為公司發布公告，完成了監事會換屆選舉，選舉產生了監事會主席、監事、候補監事。華為副董事長、財務長孟晚舟擔任華為輪值董事長，原華為輪值董事長郭平擔任監事會主席。

3月28日，華為剛剛對外發布了2021年全年業績。由於受到多重因素影響，華為2021年實現銷售收入 6368億元，同比下降 28.6％；但公司淨利潤依然保持增長，期內淨利潤為1137億元，同比增長 75.9％。

之前，華為對外確認，華為2021年員工持股份紅預計為每股1.58元，較2020年1.86元／股的分紅下降15％。按每股1.58元分紅來推算，華為目前總股本大約為388億股。

華為近3年以來的股價一直都穩定在7.85元，1.58元的分紅，按比例超過了20％的分紅收益率。

華為每年會根據公司實際情況給出分紅比例。分紅最高的當屬2010年，每股份紅為2.98元，分紅最低為2017年，每股份紅1.02元。

華為CFO孟晚舟此前在業績發布會上表示，現在華為或已穿過「黑障區」，未來將持續加大在人才和研發兩個領域的投入力度。孟晚舟對華為2021年業績的定調是「財務穩健，整體經營結果符合預期」。「我們的規模變小了，但我們的營利能力和現金流獲取能力都在增強，公司應對不確定性的能力在不斷提升。」