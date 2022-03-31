鄭弘儀與朱姐主持的Podcast節目《沒大沒小喇吉歐》日前邀請104資訊科技前總經理阮劍安（賽桑）分享如何從每天工作15個小時的公司高層急流勇退，沒想到竟成為老婆眼中的「大型垃圾」，心態上的轉變，以及如何找到新的生活型態開啟人生下半場。

回想起過去30年的職涯，賽桑說，以前每天7點出門，晚上9點回家，在家時間很少，也不知道老婆在家做什麼，直到退休後，在家時間變多，卻被嫌「懶散」，只會幫倒忙。有次老婆語重心長地和他說：「你能不能坐著上廁所？」因為他大剌剌的習慣，讓老婆每次都得在他上完廁所後多清理一遍。由於退休後的時間變長，讓他有機會開始思考未來的生活樣貌。

賽桑說，過去在工作上遇到的多是40歲以上的高階主管，鮮少與年輕人相處，但透過到南澳漁村幫忙蓋小土屋的經驗，體驗第一次打工換宿，第一次與各式背景的年輕人相處，他才知道：「人生的所有決定，只要對自己負責就好。」經歷這番體驗，賽桑也因此改善與兒子的關係，他說，以前跟兒子不自覺地常以上司與下屬的方式溝通，讓兒子對他退避三舍，近年來轉用朋友的方式與兒子相處，終於變得親近。

當年賽桑因為父親罹患失智症，加上工作壓力，讓他萌生退休念頭。幾年後前老闆104董事長楊基寬希望能夠持續照顧過去的104的用戶，開啟人生下半場的新選擇，因此提議持續貢獻內容，催生了《高年級不打烊》Podcast節目。《高年級》開播至今，訪問60多人，包括從媒體業轉戰烘培師的葛傳富，以及知名雜誌總編輯黃盛璘退休後赴美學習園藝治療，成為台灣首位獲得專業證照的園藝治療師。他希望傳遞給大眾「人生下半場只是轉場，永遠都有任何可能。」

《沒大沒小喇吉歐》最近推出全新企劃《高年級菜鳥の晚美人生》，由高年級菜鳥鄭弘儀、低年級學妹朱姐，邀請十位高年級領域的佼佼者來一同分享自己或是親人的人生精彩下半場！