1名母親日前搭捷運時，因2歲孩子不想坐嬰兒車、要她抱，她因此一手抱孩子，一手拿推車進入車廂，但卻沒有人願意讓座給她，最後是1名年輕人「臉很臭」地讓位，她痛批「非常心寒，這是我們生活的地方」；其他網友則認為是她的孩子不願坐嬰兒車，也有人說她有需求可直接提出，不是「等著」別人讓位。

該名母親在臉書「爆怨公社」發文表示，她當時帶著15公斤2歲孩子坐上捷運，因為孩子累癱由她揹著，她一手抱孩子、一手推推車進入婦幼車廂後，發現全車坐滿。博愛座上有4個年輕人正坐著滑手機，心想「4個博愛座都是有需要的人嗎？」其他座位也都沒有任何老年人，結果過程沒有1人起身讓位。

1名母親日前搭捷運一手抱孩子，一手拿推車進入車廂，但卻沒有人願意讓座，最後是1名年輕人「臉很臭」地讓位，她痛批「非常心寒，這是我們生活的地方。（翻攝自臉書「爆怨公社」）

該母親說，她一邊站著，一邊不斷手抖著抱孩子，當她快撐不住要蹲下時，才有1名年輕人臉色非常臭地讓位給她，她是後發文痛批「因為報導博愛座非老人的權力，反而被濫用每個人都覺得自己需要，就不管真正需要的人嗎？」她說當時還有名老婆婆推著1台紙箱，站著靠扶手發抖。

該母親說當下看到整車廂坐著年輕人，對方都看到她後眼神飄走，讓她非常心寒，直說「這是我們生活的地方」；其他網友則留言「其實要帶小小孩出門前就應該要料想有這樣的事發生，應該要隨身帶揹巾以備不時之需，因為別人也沒有義務要讓位給你」、「是妳的小孩不坐嬰兒車所以你才會比較辛苦，一個嬰兒車空在那」、「我也是媽媽，可是明明有娃娃車卻選擇自己抱，那是妳的事」、「讓座還要被你嫌，真的是超無言」。

也有網友說「真心建議搭計程車，因為隱形需求是別人看不到的」、「其實只要開口說一下就好，小劇場不會得金馬獎」、「一般位置即便他們身體硬朗卻不讓座，其實也只是道德問題，嚴格來說那是他們的權益，付一樣的車錢不是嗎」、「可以懂當媽媽的辛苦，但如果真的有需要可以詢問別人好嗎？」