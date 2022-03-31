國民黨桃園市黨部市議員選舉提名登記截止，現任平鎮區市議員陳萬得宣布不參選連任。他說，要把機會讓給年輕人，而地方力推他的妻子立委呂玉玲參選桃園市長，與他不參選市議員完全是兩碼子事，自己從政20年的政治路只要無愧於心就好。

陳萬得說，自己年紀已經69歲，一般人到了這年紀早就退休，年輕一輩不乏許多優秀有心從政為民服務的人，要把機會留給這些年輕人，自己從政20多年從最早的桃園縣議員、平鎮市長到桃園市議員，每天生活都是從早忙到晚，人生苦短如今想要退休享受生活，不必要有其他過多的政治聯想。

他也說，妻子呂玉玲腳踏實地為桃園服務，當了3屆立委，在教育文化、國防、經濟委員會等有豐富的經驗，如果能擴大服務繼續回饋桃園鄉親，他認為這是件好事，他強調不是地方「力推」，民主政治沒有力推的事情，國民黨有一定的提名機制，相信會提名最適合的人選贏得下一屆市長。

對於國民黨副祕書長羅智強有意參選桃園市長，陳萬得說，羅智強有參選的權利，他也沒有反對空降這件事，只要有能力讓桃園更好這是件好事，「所以沒有抵制這件事，只有選民認不認同才重要」。