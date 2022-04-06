國民黨桃園市長提名陷入僵局，國民黨主席朱立倫上周致電勸退台北市議員羅智強參選桃園市長，羅智強今(6日)凌晨發表參選聲明，並於電台專訪還原過程。民進黨台北市議員王世堅為羅智強抱屈，直言羅「沒有功勞，也有苦勞」，他也指出，國民黨最大問題在於長期沒有尊重地方的聲音培養人才。

王世堅4日在政論節目《錢進新世界》中表示，好幾份民調都顯示，羅智強和立委魯明哲都在伯仲之間，和國民黨其他在地人選相比，羅智強也是排第二或第三，民調怎麼會低呢？

王世堅坦言，雖然自己和羅智強立場不同，但還是要幫他講幾句話，「他沒有功勞，也有苦勞」，在國民黨面對的每一場戰役裡，羅都站在第一線；在台北市議會問政表現非常傑出；對國民黨主張的政策，羅也走上街頭表達訴求，盡責做一位「在野黨公子」。

有關羅智強到其他地方參選的傳聞，王世堅則說，那都不是羅智強自己講的，都是所謂的黨政人士放話，「用這種方式把羅智強污名化」。王世堅認為，朱立倫過去曾引發「換柱」風波，並強勢拿下總統候選人之位，「你羅智強對朱立倫而言算什麼？」他更批評國民黨這種威權式的領導方式就像幫派一樣。

王世堅直言，「國民黨現在的心態就是不急嘛！所以關起門來打小孩，把羅智強修理了一頓」。他指出，國民黨最大的矛盾，就是長期以來沒有尊重地方的聲音培養人才，且不只是在桃園。國民黨過去擅於利用地方的派系去豢養黨政人士，遇到地方選舉時又是派系人士出來競選。

王世堅說，現在派系已經式微，但國民黨沒有長期培養黨政人才，只能遷就於地方有實力人士，而地方人士又沒辦法獨當一面。國民黨現在要在桃園推出的人選，不要說面對衛福部長陳時中，就算是面對立委鄭運鵬，民調的差距都很懸殊。

王世堅強調，朱立倫現在的心態比較類似於，既然推出人選有吃敗仗疑慮，那至少輸掉的人是自己所推舉的人選，這樣一來藍營在桃園厚植的勢力才會更加穩定，若朱立倫在之後選擇爭取總統大位時，這些人也會給予支持。