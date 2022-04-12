行政院長蘇貞昌推「班班有冷氣」，國民黨立委今（12日）舉行記者會批評，所謂「班班有冷氣」，其實是「班班會限電」。冷氣變成校園「裝置藝術」，看得到，吹不到。對此，民進黨立委洪申翰批評，國民黨不要變成台灣能源轉型、淨零轉型的最大絆腳石。

洪申翰表示，國民黨團的記者會，再次把因應能源轉型的節能及「需量反應」，也就是所謂需求面的管理，講成「限電」。不僅如此，還將台電配合「班班有冷氣」政策提出的鼓勵性措施，扭曲成限制高中職以下學生使用冷氣的強制作法。

洪申翰說，國民黨記者會有3個嚴重的誤導，不僅顯現了國民黨不了解智慧能源管理及需量反應，對於能源轉型、淨零轉型更存有史前時代的恐龍思維。

國民黨把「需量反應」扭曲成是限電；把學校可「自願參與」的校園空調自動需量反應方案，說成是毫無選擇被台電強制納入；最後把許多已實踐校園智慧能源管理多年，經驗豐富的校長、總務主任們說成是「不知如何是好」的受害者。

洪申翰批評，國民黨只會高呼淨零轉型不分藍綠、不分黨派，卻不跟上能源轉型新的觀念，其實也是光說不練而已。要達成淨零排放目標，能源轉型與大幅提升再生能源，絕對是重中之重，而需求面管理、提升能源效率都是轉型下的關鍵配套策略，真的拜託國民黨不要再來亂了。