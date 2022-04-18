前總統陳水扁日前公布國務機要費金流，引起國務機要費除罪化議題，立法院財政委員會21日將續審攸關國務機要費除罪化的「會計法第99條之1條文修正草案」。民進黨團總召柯建銘強調，國民黨不要懷疑民進黨的決心，要求理性面對問題；國民黨團總召曾銘宗喊抗爭到底。

立法院財政委員會21日將繼續審查民進黨立委蔡易餘等人所提《會計法》第99條之1條文修正草案，明定中華民國95年12月31日以前各機關支用的機要費、特別費，其報支、經辦、核銷、支用及其他相關人員的財務責任均視為解除，不追究行政及民事責任；如涉刑事責任者則不罰。

柯建銘表示，過去特別法修正後，所除去罪責的6500人中，也包含前總統馬英九，而國務機要費案卻不在此限，坦言對陳水扁而言有失公允，「國務機要費本來就是總統的特別費」指出此案修法有其必要、正當性。

柯建銘指出，國民黨不能因為此案最大關聯者是陳水扁，就強加干預、杯葛，企圖將陳水扁作為「選舉提款機」，國民黨要反對，要抗爭到底，也要講出一個道理，呼籲國民黨能排除雜念，公平、理性地看待這項法案的修正與否。

曾銘宗直言，假設國務機要費要除罪化，當初誰拿了錢都要出來講清楚說明白，國民黨團成員都主張一定要強力抗爭，相關細節將召開黨團大會討論，並呼籲民進黨要知所進退，不要用多數暴力，且過去立法院也沒有只為一人修法的案例。