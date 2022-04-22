【全程影音】傳陳菊公然關切扁案修法 國民黨團批：還配當監察院長？｜中時新聞網

前總統陳水扁國務機要費案纏訟逾15年，立院財政委員會昨審查攸關國務機要費除罪化的《會計法》修正案，有媒體披露，傳出監察院長陳菊關切，希望民進黨團成員力挺。對此，國民黨團今痛批，陳菊此舉糟蹋監察院長官箴，對所有監察委員做了最壞示範。

總召曾銘宗表示，據《憲法增修條文》第7條規定：「監察委員須超出黨派以外，依據法律獨立行使職權。」身為監察院長的陳菊公然介入扁案，根本就是德不配位。

另外，曾銘宗指出，目前還掌握到陳菊建立監委Line群組，交換相關「意見」，這也違反《憲法增修條文》第7條的規定，會不會對相關個案進行「主導」？他要請陳菊好好思考自己的作為，是否適合繼續擔任監察院長的職務？

首席副書記長李德維表示，陳菊本身是民進黨潮流系大老，菊系領導人，在立法院內，無論是新潮流系還是菊系，人數眾多，卻直接打電話給民進黨相關立委，將監察院長這個職位糟蹋掉。

李德維更質問陳菊，為何要介入國務機要費除罪化的修法？是不是在過去陳水扁擔任總統期間，也拿了很多不該拿的錢？所以投桃報李出面關說？讓國務機要費除罪化一定要完成？

副書記長陳以信表示，陳菊擔任監察院長之後曾表態，時間會證明她是超越黨派的監察院長，但扁案的國務機要費證明了陳菊並沒有超越黨派，證明她是民進黨的監察院長，陳菊已經違背了當時上任時的諾言，涉入黨派之爭，必須向國人鄭重道歉，並審慎思考必須負起的政治責任。