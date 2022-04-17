中央流行疫情指揮中心今（17日）宣布，6到11歲兒童可以接種新冠疫苗莫德納，劑量為半劑，兩劑間隔28天，引發大批家長不滿，質疑連美國都只給12歲以下打新冠疫苗BNT，台灣卻是要打莫德納，到底是那些專家審核的？質疑的聲浪灌爆衛福部臉書，國民黨台北市議員游淑慧也忍不住痛批，陳時中說「國家有錢自己買」的BNT，「買哪去了？」

國民黨台北市議員 游淑慧。（圖/摘自 游淑慧臉書）

對於衛福部食藥署核准讓6至11歲兒童打半劑莫德納，許多家長湧入衛福部臉書怒罵：「為何要孩子當白老鼠？」有家長表示，「世界真的跟不上台灣，青少年打BNT，幼童打莫德納」、「連美國都只給12歲以下打BNT，我們卻是要打莫德納，到底是那些專家審核的」、「請官員的孩子先打，以身作則」。

游淑慧17日在臉書表示，6至11歲的兒童疫苗，美國至今只緊急授權了輝瑞／BNT，核准日期是去年10月底，所以有數百萬名6至11歲美國兒童已完成BNT施打。

游淑慧指出，過了半年，至今莫德納還沒取得美國CDC此項授權，莫德納做為美國製藥大廠，按道理美國CDC不會「卡」莫德納，為什麼台灣要迫不急待，優先核准莫德納用於6至11歲兒童呢？為什麼不同時也核准BNT呢？尤其美國早已數百萬名兒童施打BNT，「答案也很簡單，台灣又沒BNT了」。

游淑慧說，台積電、慈濟捐的BNT已經「用完了」，而陳時中說「國家有錢自己買」的BNT，還不知在那；綠委林靜儀曾酸「千萬BNT打不完」，現在陳時中卻還是在努力買BNT，「不知道她怎麼看？」