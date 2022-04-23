黃珊珊指本土快破萬「北市恐全面停課」 陳時中冷回：知道了

今（23日）新增4126例本土新冠肺炎確診案例，再度刷新紀錄，台北市副長黃珊珊更警告很快單日確診便會破萬，若按照現有速度發展下去，屆時全台北市將會停課，對此衛福部長陳時中僅冷回「知道了」，再次點燃Ptt鄉民們的怒火，在討論版上留言砲轟陳時中。

陳時中今（23日）召開防疫記者會、報告完最新疫情發展後接受記者提問，針對有記者指出台北市副市長黃珊珊昨（22日）在臉書發文稱「本土將破萬，若照現有疫情發展速度，詮釋很快會停課，必須提前因應危機」，陳時中冷冷地回覆「黃副市長意思是希望還是不希望停課？我就比較不了解這問題想法，但如果是講現象，那我們知道了」。

陳時中此番話立刻引爆Ptt鄉民的怒火，紛紛在相關討論版狂刷「朕知道了！」，諷刺陳時中態度高傲，對北市請求愛理不理，也有鄉民寫下「時神金句再+1」、「知道了知道了，等發生再來開會想辦法」、「你不講做法我怎麼抄？」等酸溜溜的留言，表達對陳時中的不滿。