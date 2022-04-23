鑒於國內出現首位2歲幼童確診COVID-19重症死亡案例引發關注，中央流行疫情指揮中心決定開放6至11歲兒童施打莫德納疫苗，由於目前包含美國、日本、韓國皆尚未開放，衛福部預防接種諮詢委員會因此召開會議「射鏢畫靶」來遊說民眾，此一政策恐讓「兒童莫德納」陷入「疫苗醫源病」的防疫隱憂。

奧地利學者伊利希在《醫療劊子手》提出「三大醫源病」概念，包含臨床醫源病、社會醫源病以及文化醫源病，臨床醫源病是指病患在臨床治療過程中受到「誤診」、「副作用」、「院內感染」戕身伐命；社會醫源病則是因為「不當政策」與「藥廠壟斷」導致社會無所適從；文化醫源病即是利用「教育」、「市場」、「媒體」說服大眾堅信醫療手段且無限上綱；反觀蔡政府強推「兒童莫德納」醫療政策，指揮中心若不參考國內外醫界專家不同意見，恐將帶來上述三個負面效應。

以臨床醫源病來分析，隨著國內本土疫情持續擴大日破千例，尚未注射疫苗的12歲以下兒童成為關注焦點，因為新北市出現首例孩童重症死亡的個案，反讓家長對於「兒童莫德納」疫苗感到憂心忡忡；因為依照國外莫德納疫苗的臨床試驗數據來看，亞裔人種的分析比例偏低，臺灣若是獨步亞洲針對兒童族群全面開打，恐怕是替其他國家來作疫苗適應的人體解盲，迫使兒童深陷疫苗本身「副作用」的未知風險。

從社會醫源病來說明，總統蔡英文早在17日於臉書上公布了食藥署已通過6-11歲兒童施打莫德納疫苗的EUA政策，回想去年民間企業代購BNT疫苗，早已凸顯政府對於疫苗採購根本沒有超前部署；由於輝瑞目前尚未通過EUA，甚至還在採購當中，也已顯露政府疫苗政策的「處置失當」，所以只能提供「寡頭壟斷」的疫苗品牌作為施打與否的單一選擇，難怪家長要求輝瑞製造的兒童疫苗可以納入選項。

就文化醫源病批判，行政院長蘇貞昌強調疫苗接種將會依據專家會議決定，緊接表示後續尊重家長意願甩鍋責任，對於缺乏兒童疫苗卻以「臺灣是全世界最能正常生活的國家」模糊焦點，話鋒一轉提及「中國上海還在封城」以及「香港餐廳內用限制」作為比較；一旦政府疫苗採購淪為認知作戰，便會透過各類專家學者公開教育達到「啟迪民智」，對於各種逆風言論「限縮市場」促成表象民意，最後再以「傳播媒體」捍衛當前疫苗政策的掛一漏萬，卻還反問父母為何擔心孩子施打莫德納疫苗。

蔡政府莫讓「兒童莫德納」衍生「疫苗醫源病」的負面隱憂，提供家長不同品牌的疫苗選項，呈現採購防疫醫藥的戰備能量，而非沉醉在「臺灣防疫世界第一」的口號裡。

（作者為作者為新聞研究所博士班學生）

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