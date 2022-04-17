國民黨備戰年底縣市長選戰，人選陸續提名中，但由於疫情升溫，黨中央認為要讓執政縣市專心防疫，未來的提名步調會再放慢；因此，外傳要在黨主席朱立倫5月底訪美前完成提名、可能性不高。

國民黨目前已完成台南市長與新竹縣長的提名，台南市由市議員謝龍介角逐，新竹縣由縣長楊文科爭取連任，預計20日會有新一波縣市長提名，將以執政縣市為主。

但黨內人士今天說，黨中央目前策略是以防疫為優先，為了讓執政縣市專心防疫，不急著提名連任人選；且各縣市都在議會開議期間，不少縣市表達盼能在議會總質詢結束後，再進行提名作業，所以會放慢提名步調。

黨內人士說，有部分要連任的縣市長或參選人反映，不希望黨中央太快提名，原因是不想太早進入選戰節奏，憂心原本單純市政行程，被對手質疑成是選戰行程，出現行政不中立雜音；黨中央會完全尊重各縣市所希望的選戰節奏與策略，後續將持續聯繫與討論，找出最合適提名時間。

至於六都提名布局，新北市長侯友宜仍未鬆口是否參選連任，台中市長盧秀燕目前專心防疫。據了解，新北與台中會是國民黨最後一波提名的縣市長。

在台北市方面，積極備戰的國民黨立委蔣萬安，黨內規劃待5月黨籍台北市議員參選人全數完成提名後，就會進行提名，與黨籍議員參選人聯合作戰。

國民黨在地方擁有14個執政縣市，這次年底選戰提名作業相對單純，但也有部分縣市出現人選談不攏狀況，例如澎湖縣長賴峰偉將尋求連任，遇到國民黨籍澎湖縣副議長陳雙全有意挑戰，黨內已進入協調階段。

在新竹市方面，地方人士指出，目前藍營人選包括市議員林耕仁及立委鄭正鈐，黨內還傳出有未浮出檯面的合適人選，目前形勢不明朗。

至於藍營長期執政的苗栗縣，人選仍遲未能確認。目前最熱門人選是議長鍾東錦，國民黨立委徐志榮亦是被點名人選，但前縣長劉政鴻近日表態有意回鍋；黨內人士透露，現在尚處徵詢協調階段，就看後續如何協調。

黨務人士強調，黨中央目前最關心的是這波再起的本土疫情，不會讓縣市長忙於防疫，又抽身到中央黨部出席提名徵召的程序。

此外，在高雄市、嘉義縣、新竹市等艱困選區，日前內部已定調，將等待對手先出牌後，再做綜合考量找出最強、最適合人選應戰；因此，外傳朱立倫5月底赴美訪問前將完成全部提名、可能性不高，相關提名時程，大概會在7月中全代會前，才會全部完成。