近日本土確診數不斷攀升，短短不到10天，單日本土確診突破4000例，大確診時代來臨。民眾黨立委蔡壁如今天呼籲指揮中心，停止沒有意義的報數記者會，不要造成民眾的心理壓力與恐慌，相關資訊改由網路公布即可，同時，相關防疫配套要跟上防疫口號。

蔡壁如指出，自從4月15號染疫數破千例之後，不到10天的時間，國內確診人數突破4000例，事實上，確診人數增加的速度將會越來越快，防疫的戰略與戰術必須跟隨調整，才是真正作到減災。

蔡壁如說，既然指揮中心一開始就不做人流管制，疫情擴散早就該預料得到，但如果繼續匡列隔離，依照現在的確診速度，結果可能是「類封城」，各行各業都可能因隔離癱瘓，以篩代隔確實是一個可以去思考的調整方向。

蔡壁如呼籲，停止沒有意義報數記者會，不要造成民眾的心理壓力與恐慌，相關資訊改由網路公布即可，有重大防疫資訊，再召開記者會宣布。

蔡壁如認為，指揮中心若要以居家隔離為主，整體資源配套就要跟上，不要跟之前一樣口號先行，應該備妥足量的快篩、疫苗、抗病毒藥等必要防疫戰略資源。

蔡壁如說，大確診時代來臨，民眾要有準備，政府更要有準備，政府給出清晰明確的防疫指示，相信以我們人民的高素質，作到充分配合一點都不難。