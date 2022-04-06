對於桃園市長年底改選，國民黨提名人選風波，台北市議員羅智強說，他也是人，也有低落或是無奈，所以跟朋友分享。「他們很多的話是我對他們的訴苦，所以要追究政治責任的話，就我來扛吧！」

針對國民黨台北市議員羅智強宣布參選桃園市長，身兼中央選策會召集人的國民黨祕書長黃健庭今（6）日下午親上火線說明，經徵詢地方議員的看法，大都一面倒地認為羅智強很弱，除了地方反彈外，羅智強的民調不只輸給民進黨對手，在黨內也輸。因此在此情況下，「選策會基本上就已排除羅智強的提名」。

羅智強今（6）日在《新聞大白話》回應，如果民調弱就排除他，依照這邏輯，如果民調強就不用排除他！因此並不妨礙他朝向政治目標和理想繼續努力。他直言，參選桃園市長自然有他的想法，對錯可以交給社會公評，認同與否由社會判斷。但表達參選意願是每個人的自由，「我並沒有說非我不可」。

他直言，國民黨初選不論是民調、協調、徵召，最後提名誰，就支持誰，不會脫黨參選。「我希望國民黨贏，我也相信朱立倫主席跟我對於桃園有最大公約數，不要懷疑我們的決心，就是希望國民黨在桃園能贏。」

羅智強進一步解釋，贏的人選「不一定要是我」，也不會構成他往桃園市長這條路上努力的門檻，「參選在我、提名在黨」，這很清楚。

羅智強表示，尊重國民黨中央所做出最後的決定，現在先反求諸己，策勵反省。角逐政治職務，一定有支持者和反對者，有反對的聲音只證明努力不夠，他能做的只有更努力。

至於黃健庭走訪桃園當地議員，一致認為羅太弱、不會當選一事，羅智強也回應，「弱」就代表他努力不夠。「現階段」弱是不是就代表「提名」的時候弱？有人覺得他弱，但也有人覺得他強。他也看到很多不同機構做的民調，結果也不盡相同。「如果有人覺得我弱，那我就讓自己變得更強！」

至於朱立倫說「不對外放話」，羅智強表示，徐巧芯或是其他人，一部分是為他抱不平，一部分是為黨內制度。他們也許關心的是，黨可以不提名他，但為何一開始就要排除他？

羅強調，他也是人，也有低落或是無奈，所以跟朋友分享。後來有所謂消息人士說，羅因為怕輸所以黯然退場。羅智強說，「我該如何回應這件事？」他的朋友認為要具名負責的說一些話，「他們很多的話是我對他們的訴苦，所以要追究政治責任的話，就我來扛吧！」