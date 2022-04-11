國民黨台北市議員羅智強日前宣布參選桃園市長，但遭國民黨秘書長黃健庭稱「很弱」，引起各界討論，不過一項最新的「網路民調」顯示羅智強不僅是國民黨內「最強」人選外，支持度甚至還大幅超越衛福部長陳時中。羅智強因此特別在臉書發文，感謝所有人的支持與鼓勵。

Yahoo日前舉辦一個民調，投票時間在4月7日至4月11日，題目為「你認為誰適合代表國民黨參選桃園市長？」最新數據顯示，國民黨人選由羅智強獲得的60.8％支持率出線，民進黨人選則由僅獲得15.9％的陳時中出線。

對於自己獲得民眾的支持，羅智強在臉書感謝所有人的鼓勵，不過他也說，這份民調是全台灣網友進行的網路投票，並不是僅針對桃園人，「我很清楚，我在桃園還有非常非常大的挑戰，或者說還有非常非常大的進步空間」。

除此之外，羅智強指出，當有民調說他支持度低、證明他很弱，他不會質疑那是假民調，「會反省自己做得不夠的地方，期許自己努力努力更努力」，但若當民調做出來他的支持度較高時，卻被綠營人士說成是假民調，「阿Q一點想，綠營如此關心我選桃園市長的每一個細節，我應該是做對了什麼！」