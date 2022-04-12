台灣快篩價格高於世界各國，引發爭議。國民黨發言人柳采葳質疑，去年7月28日時，財政部關務署已說明，進口快篩試劑是免關稅項目，廠商已有免關稅的優惠，為何同樣的快篩劑價格仍是歐洲的 2 倍以上？

柳采葳表示，快篩試劑價格過高，甚至是歐洲部分國家的兩倍，衛福部長陳時中只用一句「台灣市場小」來推託，絲毫沒有檢討缺乏超強部署以及策略規劃的政策錯誤，柳采葳痛批，這樣的心態，根本就是鴕鳥，眼不見為淨，

柳采葳質疑，台灣市場小絕對不是價格無法壓低的理由；去年 7 月 28 日時，財政部關務署已說明，進口快篩試劑是免關稅項目，廠商已有免關稅的優惠，為何同樣的快篩劑價格仍是歐洲的 2 倍以上？究竟是陳時中推諉卸責的藉口，還是民進黨政府在稽查上的怠慢與敷衍？

柳采葳表示，在快篩試劑的部署上，我們已經慢了一萬步，呼籲陳時中收起無意義的鴕鳥心態，拿出鴕鳥奔跑的速度，急起直追吧。