高雄疫情不斷延燒，近期不少警員確診，但卻傳出高雄各派出所通知八大業者來領取快篩，引發基層員警反彈。對此，國民黨高市左楠區市議員擬參選人白喬茵狠酸，高雄市長陳其邁「你在意疫情？還是在意短裙？」高雄警察簡直是全台灣最強工具人。

對此，高市警局昨澄清，並無要求員警前往風險場域發放家用快篩試劑的要求，相關防疫裝備也都充足無虞，針對未公費投保的警察同仁，由市府提撥經費支付投保防疫險費用。

不過，白喬茵在臉書發文直批，原來在市長的眼裡，八大行業如此重要，重要到要警察親手將快篩送到手上。如果八大場所染疫風險不高，為何優先發送快篩？如果染疫風險很高？為何要讓警察無完整防疫配備身入險境？

白喬茵也為其他行業別抱不平，她直說，請問市長，幼兒園教師呢？市場攤商阿姨伯伯呢？長照中心裡的長輩呢？還有太多相對不便的行業，更需要快篩，但是市長眼裡只有八大。

白喬茵提到，看到「幫領快篩發放八大娛樂場所 高雄警罵翻了」這個新聞，真的不得不幫警察抱屈，警察好忙，協助疫調、協助稽查、發八大快篩、又要應付邁邁的各種「震怒」去加強各種道安、治安專案，高雄警察簡直是全台灣最強工具人。