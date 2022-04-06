國民黨台北市議員羅智強今天宣布參選桃園市長，被點名角逐年底桃園市長選舉的立委魯明哲表示，羅智強表態願意參加黨內初選的說法相當正面，至於羅智強如何爭取基層民代、民眾的認同，還有很大的努力空間，接下來無論多少人競逐桃園市長提名，希望帶來正面競爭，而非負面對撞。

羅智強今天凌晨先在臉書宣布參選桃園市長，旋即於上午上廣播電台接受專訪，並親自開記者會說明這項決定，羅強調「桃園人贏、國民黨贏、北北桃贏」，不論黨中央決定初選、協調、不公開民調或徵召，他都接受，若最後未獲得提名，也會全力支持與輔選。

對於羅智強宣布參選桃園市長，被看好參選桃園市長的國民黨立委魯明哲說，昨晚看到羅智強在臉書的四項聲明，以及上午記者會拋出的三項參選願景，都相當正向，沒有傷害到國民黨，也都是希望透過協調機制，若羅智強行就出線，若不是他，他也願意力挺。

魯明哲說，上個月13日羅智強開始走訪桃園，很多人接到他有意願參選桃園市長的訊息，接下來羅智強如何爭取在基層努力這麼久的民代，或者民眾的認同，這部分還有蠻大的努力空間。

魯明哲坦言，現今的選舉，不可否認，已從過去馬路世代變成網路時代，然而，網路有網路聲量，馬路也有基層力量，兩者如何融合，未來值得觀察。

魯明哲指出，上週國民黨中央黨部啟動初選協調徵詢機制，現在正在徵詢協調中，應該用更多包容心態，未來不管多少人參與國民黨桃園市長初選機制，都希望帶來正面競爭，而非負面對撞，少一點傷疤，多一點團結可能，這是初選階段期待看到的。