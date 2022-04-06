國民黨台北市議員羅智強凌晨於臉書宣布參選桃園市長，羅的參選是否會影響民進黨的提名作業？對此桃園市長鄭文燦僅回應，相信黨會選出最強人選應戰。

鄭文燦6日接受媒體聯訪時表示，北北桃3個直轄市的可能人選應該會在5、6月間公布，一定會推出最好、最適合也最強的人選，最重要是要通過民意的考驗，能夠對未來桃園市政發展有所幫助。