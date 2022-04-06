羅智強參選桃園市長 鄭文燦：民進黨會選出最強人選應戰 10:102022/04/06 中時 陳夢茹 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園市長鄭文燦表示，民進黨會選出最強人選應戰。（陳夢茹攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨台北市議員羅智強凌晨於臉書宣布參選桃園市長，羅的參選是否會影響民進黨的提名作業？對此桃園市長鄭文燦僅回應，相信黨會選出最強人選應戰。 鄭文燦6日接受媒體聯訪時表示，北北桃3個直轄市的可能人選應該會在5、6月間公布，一定會推出最好、最適合也最強的人選，最重要是要通過民意的考驗，能夠對未來桃園市政發展有所幫助。 談桃園市長人選爭議 張亞中提4原則：魚不要死 網也不要破 羅智強宣布參選桃園市長後 「民調第一」的魯明哲說話了 #人選 #最強 #羅智強 #參選 #桃園市長 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 羅智強選不選國民黨桃園已重傷 港媒爆：最大得利者是他 08:332022/04/06 政治 朱立倫不辦桃園初選 他驚爆藍綠創這紀錄：比28年前還不如 08:252022/04/06 政治 羅智強：參選桃園不變 沒提名就輔選 04:102022/04/06 政治要聞 2022誰來做老大》南投縣議員 藍軍首波提名出爐 綠營2選區待民調 04:102022/04/06 政治要聞 今起民調對決 民進黨誰戰屏東8日揭曉 04:102022/04/06 政治要聞 羅智強「鋼盔戴好」宣布選桃園市長 趙少康回28字 這群人集體暴動 07:202022/04/06 政治 看到羅智強宣布參選 媒體人不忍了吐一句真言 網：大快人心 07:442022/04/06 政治 傳朱立倫要羅智強「選新竹市長」 國民黨這樣說 22:182022/04/05 政治 即起辭黨職！羅智強深夜震撼宣布「參選桃園市長」 數萬網友激動狂喊1字 07:232022/04/06 政治 朱立倫出險招幫羅智強選桃園？在地人士驚呼：用心良苦 09:052022/04/05 政治 桃市長人選機制不明 藍委：中央有制高點考量也要聽在地聲音 11:122022/04/05 政治 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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