賴瑞鼎平均是42.8125％，游國連則是31.5545％，由賴瑞鼎以11％差距勝出，代表民進黨參加宜蘭市長的選戰。（宜蘭縣民進黨黨部提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

民進黨宜蘭市長民調結果今日（12日）出爐，由前縣議員賴瑞鼎代表民進黨參選，賴瑞鼎與游國連上午皆出席公布民調現場，賴瑞鼎表示，感謝市民的信任，會努力面對年底艱鉅的大選；游國連表示，往後會繼續支持黨內的候選人，一起為宜蘭努力。

依據全方位、大地兩家民調公司的結果，各為1079筆、1071筆的有效樣本；賴瑞鼎平均是42.8125％，游國連則是31.5545％，由賴瑞鼎以11％差距勝出，代表民進黨參加宜蘭市長的選戰。

賴瑞鼎表示，結果出來是一種責任，要重建宜蘭縣的榮耀，必須在宜蘭市長江聰淵縣長候選人大母雞的帶領下，希望作為大房的宜蘭市能再現榮光；感謝游國連團隊呈現年輕人的創意思維，是未來很重要的學習方向，希望吸收納入未來從政的白皮書裡。

游國連表示，民調初選只是一個過程，最終還是希望能夠勝出為廣大市民服務，感謝民進黨內的機制，順利選出候選人，往後還是會持續在文化、教育以及公益的公共事務上努力，繼續支持黨內的所有候選人，一起為宜蘭努力。