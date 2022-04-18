立委許智傑今在立院受訪時表示，目前還沒決定是否登記，今下午會再開會協調，「我們尊重市長，又能夠兼顧立場」，自己會繼續低調努力，尋求各方支持。（柯宗緯翻攝）

民進黨高雄市議員初選過後，今（18）日起為高市黨部主委選舉登記，傳出市長陳其邁介入，有意協調新潮流、湧言會都不選，另推各派系都可認同者。不過，今上午新潮流立委許智傑團隊已派人領表，但尚未完成登記作業。原本有意爭取連任主委的立委趙天麟目前按兵不動，尚未領表。

高市議員黨內初選過程中，新系與湧言會多次互槓，初選前立委許智傑就曾放話說要挑戰趙天麟，參選下一屆主委。不過，趙天麟在初選前曾透露，看到時候初選結果，要用協調等方式再來說，或許早保有開放的彈性腹案。

趙天麟昨受訪時表示，今年最大目標是高雄市長陳其邁連任、民進黨議會過半，主委改選則由市長主持大局，他傾向以協調方式處理，靜待及尊重陳其邁協調結果，相信很快會有結果。

許智傑今則由服務處人員到市黨部領表，但尚未正式登記。許智傑今在立院受訪時表示，目前還沒決定是否登記，今下午會再開會協調，「我們尊重市長，又能夠兼顧立場」，自己會繼續低調努力，尋求各方支持。