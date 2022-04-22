今天是民進黨嘉義縣18鄉鎮市長、議員黨內提名登記最後一天，嘉義縣議員陳柏麟原有意參選中埔鄉長，為顧全大局、團結求勝，今天在縣長翁章梁、議長張明達陪同下到嘉義縣黨部登記議員初選提名。

陳柏麟連任四屆議員，原有意參選中埔鄉長，經過縣長翁章梁與議長張明達懇談，陳柏麟表示，願意為了黨內團結，登記議員尋求連任，並祝福中埔鄉農會總幹事李碧雲代表黨內競選鄉長，讓中埔更好。

翁章梁表示，陳柏麟議員擔任縣議會預算及法規聯席審查會主席，為鄉親把關預算發揮最大效益，也經常向我建議中埔的發展，這次感謝他為了黨內團結再選議員。張明達則指出，李碧雲經營中埔鄉農會有聲有色，而陳柏麟議員在議會主持會議及審查預算能力都非常優秀，二位都是黨內優秀的同志，陳柏麟議員這次以黨內和諧及團結為重，再選議員令人敬佩。

此外，鄉鎮長部分，太保市公所祕書鄭淑分跟現任議員戴光宗都登記參選，預計將會有一番激烈競爭；番路鄉則有現任代表會主席林宏謙及副主席陳正昇登記；大林鎮有現任議員許有疆及上屆參選落馬的曾明宗登記參選。