前台北市議員顏聖冠12日登記參選民進黨台北市黨部主委。（張立勳攝）

民進黨台北市黨部主委選舉開跑，代表英系的北市議員張茂楠，與正國會、民主活水、綠色友誼力挺的前市議員顏聖冠12日登記參選，被解讀是派系鬥爭，顏聖冠表示，不應該有單一派系色彩，張茂楠也指出，他選擇不是做派系的代理人。

民進黨5月黨職改選，現在北市黨部主委吳怡農表態不連任，張茂楠及顏聖冠今早前往黨部登記參選，由於2人為不同派系，遭外界解讀主委選舉變成派系鬥爭擂檯。

張茂楠認為，民進黨的活水增補，應透過民主機制，讓更多人在這2個候選人當中選擇，「我選擇不是做派系的代理人，我選擇讓全部的黨員能夠集中，團結共同打贏選戰」，公私要分清楚，要用更寬闊的角度來看這問題，就沒有歧見。

顏聖冠則說，如果有所謂很多的派系力挺，也就是黨內很多不同朋友來支持她，不應該要有單一派系色彩，但選舉是要靠自身努力及和選民接觸，未來會努力拜訪基層黨員、聆聽地方的聲音。

此外，對於民進黨台北市長人選，張茂楠說，若衛福部長陳時中能夠擔任市長參選人，成為母雞帶領議員選舉，將是精采可期、勝券在握；顏聖冠指出，不是個人認為誰最強就是最強的，無論是陳時中、前交通部長林佳龍或者其他人選，相信黨內一定會派出最強參選人。