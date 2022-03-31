法人機構觀察，傳統汽車產業鏈邁向智能化、電動化下，各類移動載具開起了智能電動車產業生態圈的大商機，預估今年電動車款將持續推陳出新，甚至到2023年將達到114款的數字，可見該產業未來發展性將呈現不可逆的趨勢。凱基未來移動基金經理人馮紹榮表示，新型態科技應用持續進步，電動車時代來臨，根據美國顧問公司ADL預估，2030年電動車產業將持續成長且將搶占約3兆美元的全球車市商機；目前預估兩年內電動車滲透率將可望達到近兩成，有助智能電動車推展藍海市場，也對未來移動題材挹注利多效益，持續對電動車產業鏈的長線趨勢看旺。馮紹榮指出，電動車的能源轉換效率高於燃油車，但平均養車成本少於燃油車一半以上，搭配科技技術進步下，電動車售價可望逐年調降，預期在2026年與汽油車售價進入黃金交叉線，可望刺激電動車滲透率提高，再加上未來幾年電動車新車款將大量推出，車用半導體、車用設備等利好條件將帶動汽車電子需求增長，可望推升未來移動題材成為投資吸金焦點。此外，電動車供需量也將刺激充電問題成為全球政的政策焦點，在各國政府補貼、基礎建設的多管齊下，公共運輸工具逐漸換為電動車等交通工具，充電樁基礎設備也成為生態圈中的擴展焦點。馮紹榮指出，以歐洲為例，各國積極推動公用充電樁數量，估計未來10年內將新增290萬支，龐大需求量將對充電市場挹注增長動能，看好未來移動題材在資產配置中佔有主軸地位。操作層面上，馮紹榮指出，雖然俄烏戰爭導致市場呈現不少變動因子，前一波市場風險趨避讓投資人對股票資產略有觀望，但長線具備成長動能、移動剛性需求利基的產業，較未受到影響，反而等俄、烏兩國談判出現實質性進展、市場系統性風險趨穩後，未來移動題材仍具備結構性穩健、避開原物料問題的資產首選，建議資產配置中可納入一定比例的配置，追求股市反彈後的成長趨勢。