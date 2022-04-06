中央稱本土個案重症率僅0.3％ 柯文哲：實際數字絕對更高

台灣本土疫情持續多點爆發，衛福部長陳時中說疫情尚未達高峰，但目前個案99.73％皆為輕症或無症狀。對此，台北市長柯文哲今表示，實際數字絕對更高，因為患者得病到死亡大約要經歷3個禮拜，現在算重症百分比會偏低，也強調台灣若開放邊境，無可避免地會出現社區感染，問題是到底每日新增案例要維持多少是可以忍受的量，中央必須說清楚。

柯文哲今主持北市防疫記者會，由於他建議中央朝向與病毒共存，媒體詢問他認為那些事可以先放寬。他表示，大家一開始都不會勇敢去說什麼清零、共存，但每天那麼多境外移入個案，很早以前他就知道一定會攻進社區，本土個案會慢慢上升，但每個破口都可找到原因。

對於中央公布中重症個案僅佔0.3％，柯文哲認為，實際數字絕對比較高，因為患者得病後不是第3天就死掉，通常得病前一個禮拜是上呼吸道感染、頭痛及發燒，一個禮拜後才變成肺炎，所以從發病、演變成肺炎到過世，大概3個禮拜後，如果國內是從3月17日開始感染病例變多，死亡率大概拖到3個禮拜才慢慢上來，現在算重症百分比會偏低。

柯文哲認為，如果我們開放邊境，社區內感染跑不掉，當社區感染多、數量大時，重症和死亡案例會變多，現在問題是，到底每日新增案例要在多少範圍內是可以忍受的量，如果每天新增1500個，每人隔離10天，加強版防疫專責旅館就要準備1.5間，在這標準之下，再算算病房要準備多少，一天如果有數萬個確診，那些病房還是會被沖垮。