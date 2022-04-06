益得（6461）6日宣布，與海思科醫藥集團（002653.SZ）合作開發的新劑型新藥一期臨床申請，獲中國藥監局（ＮＭＰＡ）受理，預計最快第二季可執行，未來將進軍大陸約150億元台幣的吸入製劑市場。

該新藥若能順利上市，將由益得承接CDMO（委託開發與生產）項目。

益得表示，該合作案於2019年第二季展開，經歷約2年的研究，才於2021年第二季成功完成MDI（定量噴霧吸入劑）劑型的處方開發，並在第三季完成製程放大，第四季完成臨床批次生產後，今年第一季完成中國遞件申請，估計最快可於今年第二季即可收案，進行第一期臨床試驗。

益得指出，此開發案公司已取得3,500萬元的收入。雙方擴大合作規模後，還有其他合作開發案同時進行中。目前已經展開另一新劑型新藥的前期委託開發工作。此一產品為接續衍生出的另一個複方MDI產品，建構於先前已完成的技術平台，前後完成了三種不同比例的處方設計與開發，在去年第二季順利完成小批量試生產，目前也進入產品優化與處方篩選的最終階段，有望在今年進行批量放大的批量試生產階段。

益得廠前身為諾華在台工廠，由益得併購後，投資25億元打造出符合歐美品質規範的呼吸道吸入劑專業廠房，成為亞洲極少數符合MDI吸入劑製造與研發能力的供應商。

據估計，全球吸入劑市場將於2030年達到1.5兆台幣，於2020-2030年間，可望以5％年複合成長率（CAGR）成長。其中最具利基，成長最快的就是MDI吸入劑。由於MDI吸入劑製造需要結合醫材與藥品，目前全球有能力製造符合美國規範MDI吸入劑的公司，除了益得以外，全球僅有9家左右，得以與客戶進行合作共同開發新劑型的公司更少。