近期美國及國際能源署（IEA）釋出大量戰備儲油消息，造成油價高檔修正，顯現戰備儲油消息對原油市場供應吃緊壓力稍有緩解。即使如此，法人持續看好能源股相關投資標的後市。

富蘭克林證券投顧表示，地緣政治風險降溫前油價仍有上行壓力，反之若俄烏情勢改善將對油價帶來短期回檔壓力，但評估下檔空間相對有限，主因目前雖僅英美兩國禁止俄羅斯石油進口，但多數能源業者已先因金融制裁而自主暫停進口俄羅斯原油，即便俄烏達成停火協議但西方國家對俄制裁可能持續，全球原油供應仍有缺口，提供油價下檔支撐。

即使近期油價回檔，PGIM保德信全球資源基金經理人楊博翔表示，能源類股並未受到能源價格拉回而走軟，反而持續上揚，顯示在地緣政治焦慮，以及美國國內庫存遠低於5年均值下，加上近年勘探與生產公司再投資有限，短期內難以增產，這些因子都支撐了能源看漲的基本面，建議投資人挑選與能源價格具有較高連動性的能源產業上游供應鏈。

富蘭克林證券投顧也表示，當多數資產皆已受惠低利率與流動性充沛環境帶動評價偏高，具備油價上漲帶動獲利基本面同時擁有自由現金流量增加發放股利、買回庫藏股等股東友善動作的能源類股，評價水準仍有明顯獲得提升的機會。

法人表示，統計過去Fed啟動升息後的一個月、三個月、六個月及升息期間，原油上漲機率高，除了能源股及基金外，也可妨趁油價拉回之勢逢低布局原油ETF交易工具如期元大S&P石油（00642U）都可掌握原油漲勢投資機會。