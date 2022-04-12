全球關注俄烏情勢變化關鍵因素，其中新興市場經濟數據，應留意大陸公布3月信貸與貨幣供給、CPI／PPI物價、進出口貿易數據，及印度CPI、巴西2月零售銷售數據、南韓央行利率會議是否維持基準利率1.25％不變，但整體新興市場經濟展望仍正向，有利伺機進場新國股市多面向投資機會。

富蘭克林證券投顧表示，美國聯準會（Fed）開啟升息循環，目前美國與新興市場經濟基本面的主要差距在於通膨，過去20年新興市場通膨水準較美國平均高出2.4個百分點，較高的通膨意味較高的利率與新興市場資本成本。但依據去年底數據，新興市場通膨水準相較美國低3.4個百分點，主要因前所未見的財政刺激、商品價格飆升及新冠疫情後供應鏈問題所推動。

此外與歷史相比，新興市場經常帳狀況在目前利率緊縮週期中明顯改善，截至去年底新興市場經常帳盈餘佔GDP比重0.3％，較低的通膨水準與較佳的經常帳狀況，顯示利率高點可能會低於前幾次週期水準，新興市場相較過往更能經受住美國緊縮政策的影響。

富蘭克林證券投顧指出，大陸疫情短期內未見降溫，導致防疫限制措施加嚴，將對經濟產生明顯衝擊，但現階段官方在防疫之際，也高度關注保護經濟與製造業供應鏈，免受太大打擊，例如採取閉環式管理模式允許工廠繼續生產。

高盛證券認為，大陸政府將採取更有針對性的措施，對新增病例的回應速度加快，但防疫限制及其他出行限制的時間將縮短，在疫情同等嚴重情況下，整體供應鏈的韌性可能較以往更強，因為一旦本土疫情受控，決策者將會迅速採取行動恢復生產，同時放鬆貨幣政策並加速推動基礎設施建設。