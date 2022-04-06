隨著母親節的腳步接近，根據國內線上餐廳訂位服務業者統計，9成以上國人最愛以「聚餐」方式慶祝母親節，其次才是「送禮」和「國內旅遊」，顯見「餐廳聚餐」是慶祝母親節最重要的一環！新天地（8940）餐飲集團為搶食母親節聚餐商機，今年推出6人份及10人份的「寵愛媽媽 美麗饗宴」母親節套餐搶市！

新天地表示，今年母親節落在5月8日較往年提前，由於都在週末假日，因此，每年母親節當週六、日訂席早被搶訂一空，多數人訂不到當週假日或想避開爆滿人潮及限時用餐壓力，會選擇提前慶祝，因此，母親節前一週連同平日晚餐時段也是訂位大熱門，目前詢問母親節檔期訂位電話湧現，預計4月下旬就將進入母親節聚餐高峰，新天地全力備戰、迎接春節之外的節慶營收第二大檔期。

新天地進一步表示，母親節大餐除了以豐盛佳餚感謝媽媽一年來的辛勞，還希望透過養顏養生食材，讓媽媽永保青春美麗；新天地今年特別在母親節盛宴中選用多種滋補養顏的珍貴食材，如花膠、何首烏、桃膠及銀耳，希望讓媽媽在品嚐佳餚之餘，也能補充滿滿的膠原蛋白與鐵質，常保烏黑秀髮與好氣色好膚質。

新天地推出6人份及10人份的「寵愛媽媽 美麗饗宴」套餐，其中，就有多道具備養顏美容概念的料理，如「花膠長參燴花菇」的花膠及海參都是高蛋白低脂肪，富含大量膠原蛋白；「何首烏菌菇燉雞湯」的何首烏含多種重要微量元素，含鐵量高於當歸、枸杞，並能抗氧化及延緩衰老；另外，「桃膠銀耳蓮子湯」中的桃膠及銀耳，富含植物性膠質，是一道清爽可口的養顏甜品。

新天地表示，4/30前預訂任一價位母親節套餐，即贈母親節蛋糕一份。

今年是疫情影響下的第三個母親節，眼看國內疫情3月下旬有死灰復燃的跡象，新天地超前部署外帶市場，若顧客顧慮疫情而更改為外帶，新天地也提供全套菜色外帶服務，讓民眾在家也能享用新天地主廚精心料理的饗宴，減緩疫情對母親節檔期造成的業績衝擊！