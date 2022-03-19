話題戲劇《華燈初上》18日上線第三季，楊祐寧飾演的男主角中山分局刑警潘文成全力緝兇。新北市長侯友宜也跟上熱劇梗，在臉書喊話成哥「不要給組長漏氣」。侯友宜今出席三峽綠茶季活動表示，中山區的條通是他年輕最多記憶的地方，而他也熟練喊出林森北路各區地名，並指「這些都是當年工作記憶」，每個地方都勾起他辦案記憶。

侯友宜說，華燈初上背景在1988年，當年台灣治安最亂的幾年，他當年在中山警分局擔任刑事組長，大案小案不斷，每天無法休息，帶著刑事組去破案破案再破案，看到華燈初上只有一個感覺就是「要當成哥的人要有能力破案，而且要快速對被害人有交代，不然成哥當不起」。

至於華燈初上與現實有何不同，侯友宜笑稱，當年刑事組沒有一個那麼英俊的組員，那麼英俊的話，破案過程會引來很多想法，所以成哥加油趕快破案等著看，沒破案當不了小組長，破不了案就會被調到偏遠地區。

另外，對於中山區林森北路的條通，侯友宜也勾起滿滿工作記憶。他說，條通是他年輕最多記憶的地方，不管是幾條通，或是在那些有地名，像是三板橋等地區一般人不太會記得這些地名，但幾條通是他們滿滿的回憶，那是辦案治安重點，也是繁華重點。

侯友宜說，他一定會去巡邏到半夜，甚至到天亮，這些都是工作重點，為地方平靜盡最大心力，而他經過條通每個地方也會勾起辦案的過程，因為他人生前半段都在辦案。