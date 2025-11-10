網紅賓賓哥今（10）日正式向新北地方法院提出訴狀，指控圤智雨聯合多名網紅，對他展開長達半年的惡意攻擊，涉嫌散布不實指控、捏造對話紀錄與不雅影像，甚至以電話恐嚇、勒索7位數金額。賓賓哥強調，事件嚴重損害名譽與權益，因此決定交由司法處理，絕不私下和解。對此，圤智雨晚間也在臉書發文回應，公開長文反駁賓賓哥說法，並預告將召開聯訪揭露「關鍵證據」。

圤智雨10日在臉書以《專治賓賓哥謊言》為題發文，還原事件始末。他表示，10月30日收到一名自稱「劉國慶」的人私訊，對方聲稱手上握有賓賓哥的爆料證據。經查發現該人其實是賓賓哥的鐵粉，且自承替對方做過許多「骯髒事」。由於對方動機可疑、評價不佳，他收到資料後並未對外公開，「我認為，劉提供的動機，與內容值得懷疑」。

他指出，該名劉姓網友後來甚至現身賓賓哥的直播間，承認「只是想幫賓賓哥做點事」，並自作主張提供造假的AI內容。圤智雨認為，這更加坐實了整起事件的可疑之處，也讓他確信對方有意誤導輿論。他進一步反駁賓賓哥聲稱「遭七名直播主聯合攻擊」的說法，指出該群組為匿名Line私密群，「成員身分根本無法確認」，痛批對方說法毫無實質證據，只是試圖轉移焦點。

網紅賓賓哥。（泰霸團隊提供）

針對被指「勒索七位數」部分，圤智雨反指自己從爆料以來，反而屢遭施壓與利誘，對方透過中間人多次勸說「若停止爆料可獲好處」，但他全數拒絕。他強調，目前持續蒐集證據揭露真相，並表示：「賓賓哥的不實指控，等他真的提告以後，我會直接回擊，但是現階段，賓賓哥要先面對的是其他不法事件的爆料」最後更預告，將在未來兩天內公開賓賓哥涉嫌違法的證據，並召開聯訪，呼籲外界耐心等候。