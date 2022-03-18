「2022年世界中學生運動會」拳擊代表隊選拔賽，自18日起連續3天在台灣體育運動大學的拳擊訓練場舉行。（台中市政府提供／盧金足台中傳真）

「2022年世界中學生運動會」拳擊代表隊選拔賽，自18日起連續3天在台灣體育運動大學的拳擊訓練場舉行，來自全國的75名拳擊好手，將爭取10名國際賽出賽資格。

運動局長李昱叡今代表市長盧秀燕到場為選手加油打氣，期勉選手展現最佳實力，爭取代表我國出賽，為國爭光。

運動局感謝中華民國拳擊協會在台中辦理選拔賽事，鼓勵優秀拳擊選手參與和提升選手競爭力。

2018年世界中學生運動會時，代表我國出賽的8名拳擊選手，皆有優異表現，帶回2金、1銀、5銅佳績；而今年的選拔賽分為男、女子組，均5個量級，各量級冠軍選手即男、女子各5名，共10名選手，將參加2022年世界中學生運動會拳擊錦標賽，期盼為我國再添佳績。

運動局指出，台中市積極推展拳擊運動，2021年全國運動會，台中拳擊代表隊更拿下2金、2銀、3銅的佳績。而市府也持續與台中市體育總會拳擊委員會、中華民國拳擊協會及各拳擊團體等，合作舉辦市長盃、總統盃等拳擊賽事，希望透過以賽代訓，提供選手們交流舞台，加強選手體力、技巧、實戰經驗並提升競技實力，打造「酷運動、酷城市」。