交通部前部長林佳龍子弟兵、台中市交通局前局長王義川今天宣布參選台中市長，並批評近3、4年台中市政停滯，有信心打贏台中市長盧秀燕，國民黨文傳會副主委黃子哲表示，四等局長怎麼好意思批評績優市長，這種暴投剋不了任何左打或右打，整張臉只等著被狠狠的爆打。

黃子哲表示，民進黨六都市長的提名權，全握在身兼民進黨主席的蔡英文總統手上，王義川能否獲得蔡英文的青睞，是他家的事，但王義川批評台中市長盧秀燕什麼都沒做，又大顏不慚說他熟悉市政，可以「左投剋左打」，這種鬼扯瞎掰未免太低估台中市民的智慧。

黃子哲說，王義川曾是林佳龍擔任台中市長任內的交通局長，任期長達4年，2018年時，根據遠見雜誌對各縣市的施政總體檢，在「道路與交通」面向，台中市被評比為第四等，是六都最差，退步幅度則是22縣市中最大。

黃子哲指出，反觀聯合報剛公布的六都施政滿意度調查，盧市府「改善交通」則是六都中排行第2，四等局長怎麼好意思批評績優市長，這種暴投剋不了任何左打或右打，整張臉只等著被狠狠的爆打。

黃子哲直指，王義川個性囂張，過去曾指國民黨市議員「不識字又沒衛生」，最後被迫公開道歉收場，去年底台中第二選區立委補選，他也充當打手，胡亂指控盧市府的中捷藍線特定站點，是私人炒作土地利益的幫凶，卻無視於站點規劃是經過公聽會與市民同意。

黃子哲認為，看來王義川那時的抹黑，只是為今天的參選鋪路而已，為避免王義川往自己臉上貼金，當然尊重他的表態參選，但也請他自重，不妨也秤重。