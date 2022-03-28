基隆市警察局疫情持續擴大，傍晚爆出某分局長確診，疑似今天下午二採陰轉陽，24日曾參加市警局刑事人員餐會，目前警局群聚案已累計11人染疫。

市警局上午表示，今日新增2例，皆為女性、內勤行政人員，負責會計業務，皆曾參加市警局刑事人員餐會；傍晚7點多又爆出某分局長染疫；警局累計11人染疫、居家隔離64人。