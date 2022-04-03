台北市今公布大安區百貨公司特展出現群聚感染。（北市衛生局提供／游念育台北傳真）

台北市今公布大安區百貨公司特展出現群聚感染，台北市衛生局說明，特展共累積6例確診，都是參展工作人員，部分是臨時人員，居住地分布在桃園、台北市、新北市、台中市、高雄市等各區域。

衛生局指出，該展展期為3月22日至4月2日在百貨公司12樓日本和風節特展60多個攤位，120位以上人員，匡列所有人居家隔離，居住地不同縣市，後續會由衛生單位安排採檢居家隔離，百貨公司全館停業，進行全面清消。