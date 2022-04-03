SOGO忠孝館特展群聚釀6確診 參展人員遍布5縣市急匡列 15:562022/04/03 中時 游念育 、 陳怡誠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新冠疫情確診飆升，遠東SOGO忠孝店某專櫃員工確診，該公司3日宣布停業一日消毒，不知情的民眾到店見停業告知，只能發訊息告知相約逛百貨公司的朋友停業現況。(陳怡誠攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北市今公布大安區百貨公司特展出現群聚感染。（北市衛生局提供／游念育台北傳真） 台北市今公布大安區百貨公司特展出現群聚感染，台北市衛生局說明，特展共累積6例確診，都是參展工作人員，部分是臨時人員，居住地分布在桃園、台北市、新北市、台中市、高雄市等各區域。 衛生局指出，該展展期為3月22日至4月2日在百貨公司12樓日本和風節特展60多個攤位，120位以上人員，匡列所有人居家隔離，居住地不同縣市，後續會由衛生單位安排採檢居家隔離，百貨公司全館停業，進行全面清消。 北市＋19 和平院區公文傳送員確診 全院擴大採檢 工料雙漲 雙北預售開價攻頂 #特展 #百貨公司 #台北市 #群聚 #衛生局 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 宜蘭凱旋國小陰轉陽＋1 新月廣場有確診足跡急清消 13:092022/04/03 生活 台北女篩檢後趴趴走 入住阿里山遊樂區才知確診 足跡曝光 15:472022/04/01 生活 天母大學生沒老實快篩 被驗出陽性衛生局將開罰 16:582022/04/01 生活 李敖兒子李戡宣布參選台北市議員 自爆原因：「他們」一直信錯人 17:472022/04/01 政治 和平院區專責病房護理師確診 曾去健身房運動 18:372022/04/02 生活 英系力挺陳時中 6月底疫情成關鍵 04:102022/04/01 政治要聞 台北行善社宅試辦高齡換屋計畫 17:562022/04/01 區域情報-台北 新北確診個案到台南逛街足跡爆 衛生局急清消 13:532022/04/03 生活 百貨兒童節主題展 AR海洋世界、miffy兔、角落小夥伴登場 15:112022/04/03 生活 雙北兩個案曾訪竹市 匡180人採檢中 15:102022/04/01 社會 台北市房屋買氣退燒 價格竟持續上漲 11:132022/04/01 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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