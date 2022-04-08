拋中正紀念堂轉型 蔣萬安：改為「台灣建設紀念館」

中正紀念堂轉型議題備受關注，在文化部主導下，增加「獨裁事蹟」的展覽。國民黨立委蔣萬安今日（8）表示，應以更高的視野與未來性來看待其歷史定位，朝「台灣建設紀念館」方向前進，以紀念過去70年來為這片土地付出的台灣人，包含兩蔣總統和各族群、世代。此消息引發熱議，不少網友則直呼「有膽量」，認為蔣勇於主動觸碰相關議題實屬不易。

蔣萬安今日建議，中正紀念堂更名為「台灣建設紀念館」，他認為過去兩位蔣總統在保衛中華民國、推動台灣發展的歷史軌跡，有不可抹列的貢獻，過去冷戰架構下，兩蔣肩負建設、壯大、保衛台灣的使命，相信這也是台灣不分黨派共同努力的方向。

由於中正紀念堂更名涉及中央政府業務，未來是否會跟總統蔡英文溝通？蔣萬安則表示，大家必須來好好討論，做好溝通；被問到參選時間表，蔣仍未鬆口，僅說現在持續做好準備，傾聽基層。

此消息引發熱議，大批網友湧入《中時新聞網》與臉書相關連結留言，雙方意見卻很兩極：「有膽量」、「很勇敢」、「真的很敢」、「相信很多老藍現在憤怒中，但蔣若不自行解除這枷鎖，未來會更辛苦」、「有想法的藍營新世代，年輕人就是要走自己的路」、「討好綠營他們也不會把票投給你」、「改不改名重要嗎？這是現在最重要的事嗎？」「有這個勇氣應該趕快宣布參選，搞這些有的沒的無意義」。