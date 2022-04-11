國民黨立委蔣萬安日前拋出中正紀念堂轉型「台灣建設紀念館」，引起各界熱議。蔣萬安今天說明，拋出這議題是希望中正紀念堂的轉型，不要由任何一人、政黨或少數官員決定，不要再讓特定政黨藉由意識形態操作，持續製造對立跟仇恨。希望在現有基礎上，加入更多元素，豐富園區，「兩位蔣總統對中華民國貢獻不容抹滅。」

蔣萬安說，希望透過理性對話來討論，這都乘載所有台北市民共同的記憶，希望納入這樣的元素後，可以充分反映民眾對這段過去的歷史記憶，把不同世代對這片土地的貢獻都能夠納入。

媒體問蔣萬安，疫情再起，衛福部長陳時中是否還適合參選？蔣萬安說，希望陳時中現在還是應該先做好防疫，不應該在這時候討論任何選舉的事情。

至於外傳「戰鬥藍」拱中廣董事長趙少康參選高雄市長，蔣萬安認為，年底選戰對國民黨都是硬仗，任何一個選區只要有人願意扛起責任表態，他都是抱持正面看法。