越南政府頒布2021至2025年經濟結構調整計劃，藉此，越南希望能縮小與同屬東南亞國家協會，像是新加坡、馬來西亞、泰國以及菲律賓之間的競爭力差距。

在越南這份新的5年經濟調整中有多項目標設定，例如，勞動生產率年增至少6.5%，其中，加工製造業的成長更是希望上看7%。經過這5年努力後，越南希望到2025年時，減少自己與新加坡、馬來西亞、泰國以及菲律賓這4個東協強國間的經濟實力差距。

同時，2021至2025年之間的平均預算赤字，維持在GDP的3.7%。而與2021年初相比，2025年國有越企數量至少能再減少10%，且財務自主機關也希望在20%以上。

金融市場中，股票市值至少占GDP的85%，債券也希望有47%，至於公司債可望占20%左右。另外，對科學與技術的研發支出，占GDP比重不少於1%。到了2025年，新創公司數量希望能年增15%。

企業數量方面，目標向150萬家前進，其中，中大型越企至少有6萬家，民間企業對GDP貢獻度希望有55%。同時，至少有5到10種由國家隊所主打產品，能成功在國際間打響品牌。