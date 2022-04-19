期交所111年4月20日將調高泰博期貨契約(PDF)所有月份保證金適用比例為級距2之2倍，
期交所指出，此次調高是因為泰博(4736)經櫃買中心公布為處置有價證券(本次為近30個營業日內第2次公布，處置期間為111年4月19日至111年5月3日)，期交所依規定調高泰博期貨契約(PDF)所有月份保證金適用比例，自111年4月20日(證券市場處置生效日次一營業日)該契約交易時段結束後起實施，並於證券市場處置期間結束後，於111年5月3日該契約交易時段結束後，恢復為4月15日調整前之保證金。
期交所111年4月20日將調高泰博期貨契約(PDF)所有月份保證金適用比例為級距2之2倍，
期交所指出，此次調高是因為泰博(4736)經櫃買中心公布為處置有價證券(本次為近30個營業日內第2次公布，處置期間為111年4月19日至111年5月3日)，期交所依規定調高泰博期貨契約(PDF)所有月份保證金適用比例，自111年4月20日(證券市場處置生效日次一營業日)該契約交易時段結束後起實施，並於證券市場處置期間結束後，於111年5月3日該契約交易時段結束後，恢復為4月15日調整前之保證金。
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