瑞銀投資銀行亞洲經濟研究主管暨首席中國經濟學家汪濤表示，中國疫情拖累3月增長放緩，且對4月和第二季下行壓力可能更大，考慮到經濟下行壓力加劇，將2022年GDP增長預測從此前的5％下調至4.2％。

她預計更多的政策支持會推出以穩增長，主要包括加大基建投資、促進信貸增長和放鬆房地產政策。但認為政府並不會不惜一切代價實現5.5％的經濟增長目標，短期內也不會調整防疫政策。

汪濤同時下調今年居民消費價格指數（CPI）預測至2.4％，並預計人民幣兌美元進一步走弱。她指出雖然中國人民銀行不會坐視匯率大幅貶值、且在岸市場利率的下行空間有限，但資本外流可能有所加劇，人民幣面臨一定貶值壓力。她預計年底人民幣兌美元匯率將走弱至6.6。

人行15日宣布下調存款準備金率，摩根資產管理全球市場策略師朱超平表示，貸款市場報價利率（LPR）也有望下調。相比之下，LPR下調是支持實體經濟的更有效方式，有助正在失去收入的企業減輕現有債務的負擔。財政政策方面，減稅降費仍是支持工商界的主要手段。