繼瑞銀、巴克萊、美銀、渣打等國際大行之後，野村控股亦將大陸2022年全年GDP年增速預期從4.3％下調至3.9％，第二季經濟增速的預期更從3.4％下調至1.8％。原因是4月份的高頻數據迅速惡化，反映局部或全面封控的城市數量增加，導致物流嚴重中斷。

經濟通通訊社21日報導，包含陸挺在內的野村經濟學家，將2022年大陸經濟成長預期自4.3％下修至3.9％，若排除2020年的2.2％，這將是大陸自1990年以來第二差的年度表現。

野村經濟學家還將大陸今年第二季經濟增長預期自3.4％下修至 1.8％，並稱第二季和下半年大陸經濟的下行風險遠大於上行。近日大陸公布的第一季經濟年增速為4.8％，遜於市場預期。

野村分析師表示，全球市場依然低估大陸經濟成長放緩這件事，因為市場注意力幾乎都集中在俄烏戰爭和美國聯準會（Fed）升息上。然而，大陸4月數據急遽惡化，是野村調降全年成長預期的原因之一，在疫情肆虐下，大陸已有越來越多的城市進入封控狀態，而且沒有任何跡象顯示大陸政府即將放棄「動態清零」政策。